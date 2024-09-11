О'Мэлли: «Двалишвили и Стерлинг не такие уж близкие друзья, как мы думали»

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) предполагает, что экс-чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-4) будет болеть за него в бою с первым номером рейтинга в легчайшем весе Мерабом Двалишвили (17-4).

«Вероятно, Алджо надеется, что я побью Мераба. Тогда Алджо будет выглядеть лучше. Интересно, был ли Мераб рад, что я победил Алджо? Если бы я не нокаутировал его, Мераб бы до сих пор ждал титула. Возможно, они не такие уж близкие друзья, как мы думали.

Что Алджо мог бы посоветовать Мерабу? Например: «Он быстрый, резкий, точный, его трудно свалить, удачи». В том бою Алджо не удалось добиться большого успеха. Возможно, ему лучше ничего не говорить Мерабу, потому что это может заставить Мераба немного нервничать", — сказал О'Мэлли TMZ Sports.

О'Мэлли и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.