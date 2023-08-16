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Сегодня, 09:02

Шон О'Мэлли: «Когда я выхожу на бой, 90 процентов людей думают, что я проиграю»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) признался, что он привык быть аутсайдером в глазах болельщиков.

«Когда я выступал на Contender Series [в 2017 году], я говорил, что стану звездой, что буду звездой платных трансляций и что стану чемпионом, – отметил О'Мэлли в интервью Sports Illustrated. – Шесть лет спустя я на финишной прямой.

Я не думаю, что ему [Стерлингу] будет легко одолеть меня, как он думает. Он недооценивает мою скорость. Когда я выхожу на бой, 90 процентов людей думают, что я проиграю. Я же знаю, что выиграю. Я уверен в себе перед боем. Я знаю, на что я способен. Я считаю Петра [Яна] лучшим ударником, наряду с Кори [Сандхагеном], в легчайшем весе. Теперь я сражаюсь с лучшим грэпплером, так что у меня получается неплохое резюме».

Алджамейн Стерлинг (22-3) и О'Мэлли подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Алджамейн Стерлинг
UFC
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