О'Мэлли — о бое с Умаром: «Я хочу побить дагестанца, чтобы подсолить Конору»

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли (17-1) отреагировал на победу Умара Нурмагомедова (18-0) над Кори Сэндхагеном (17-5).

«Умар отлично справился со своей задачей. На мой взгляд, он одержал победу, но это был очень близкий поединок. Кори, по моему мнению, один из лучших бойцов в мире в своей весовой категории, Умар занимает 10-е место в рейтинге. Многие бойцы не хотели с ним встречаться, поэтому неудивительно, что у него не было боев с сильными соперниками. Никто в UFC не хотел драться с этим парнем. Оба бойца показали невероятное выступление.

Я бы побил дагестанца, и это был бы отличный способ «подсолить» Конору. Представляете, какая ревность могла бы возникнуть? Наш [с Умаром] бой мог бы стать потенциально масштабным», — сказал О’Мэлли на своем YouTube-канале.

Нурмагомедов победил Сэндхагена единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.