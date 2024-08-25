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Сегодня, 12:00

О'Мэлли заявил, что Конор должен перед ним извиниться

Руслан Минаев
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Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) считает, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) должен извиниться перед ним за обвинения в том, что О'Мэлли якобы употреблял допинг.

«Если Конор захочет написать мне и попросить прощения за свои резкие слова, я не буду против. Понимаете, я никогда не говорил о Коноре ничего плохого, пока он не начал оскорблять меня. Если он хочет извиниться, мы могли бы стать друзьями. А если нет, то что ж, не очень-то и хотелось. Так что я не слишком беспокоюсь по этому поводу», — сказал О'Мэлли в интервью Helen Yee Sports.

О'Мэлли и Мераб Двалишвили (12-4) подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

Конор Макгрегор
Шон О`Мэлли
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