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О'Мэлли: «Я не буду драться 9 или 10 месяцев, а может быть, даже год»

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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (18-2) заявил, что хочет отдохнуть от боев и восстановиться.

«Мне нужно взять перерыв, чтобы полностью восстановиться, — сказал О'Мэлли в своем подкасте. — Здорово будет наконец-то отдохнуть и ничего не делать. Сразу после боя с Алджо я знал, что у меня запланирован поединок с Чито. А после боя с Чито меня ждал поединок с Мерабом. Теперь же, после этого боя, у меня нет никаких планов и обязательств.

Мне просто нужно восстановиться. Я собираюсь залечить травмы и затем не спеша вернуться. Возможно я не буду драться 9 или 10 месяцев, а может быть, даже год. Это займет некоторое время. Людям придется какое-то время смотреть UFC без Suga Show".

Мераб Двалишвили (18-4) победил О'Мэлли единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC

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