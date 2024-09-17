О'Мэлли: «Я не буду драться 9 или 10 месяцев, а может быть, даже год»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (18-2) заявил, что хочет отдохнуть от боев и восстановиться.

«Мне нужно взять перерыв, чтобы полностью восстановиться, — сказал О'Мэлли в своем подкасте. — Здорово будет наконец-то отдохнуть и ничего не делать. Сразу после боя с Алджо я знал, что у меня запланирован поединок с Чито. А после боя с Чито меня ждал поединок с Мерабом. Теперь же, после этого боя, у меня нет никаких планов и обязательств.

Мне просто нужно восстановиться. Я собираюсь залечить травмы и затем не спеша вернуться. Возможно я не буду драться 9 или 10 месяцев, а может быть, даже год. Это займет некоторое время. Людям придется какое-то время смотреть UFC без Suga Show".

Мераб Двалишвили (18-4) победил О'Мэлли единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.