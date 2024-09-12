О'Мэлли: «Умар больше заслуживает драться со мной, чем Мераб»

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) заявил, что второй номер рейтинга в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (18-0) должен драться за титул, а не первый номер рейтинга в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4).

«Я думаю, что Умар больше заслуживает драться со мной, чем Мераб. Уверен, когда Мераб это увидит, то, черт возьми, выйдет из себя», — сказал О'Мэлли на пресс-конференции.

Ранее Двалишвили неоднократно заявлял, что Нурмагомедов не заслуживает драться за пояс, так как побил лишь одного бойца из топ-15 (Кори Сэндхагена).

О'Мэлли и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.