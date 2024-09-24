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Сегодня, 19:34

Open FC проведет Гран-при за один день в среднем весе 18 октября в Санкт-Петербурге

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российская лига Open FC проведет в один день международное Гран-при GORILLA ENERGY GRAND PRIX в среднем весе. В финале турнира-четверки промоушен разыграет пояс чемпиона. Данное событие станет частью турнира Open FC 47, который пройдет 18 октября в Санкт-Петербурге. Об-этом сообщает пресс-служба организации.

В рамках Гран-при за один день россиянин Сергей Брютов (3-1) встретится с представителем Кыргызстана Алманбета Жаныбекова (18-13), а также Арсений Кондрашин (5-0) сразится с Сергеем Курбатовым (8-5). Победители противостояний в этот же вечер встретятся в финале и выявят сильнейшего турнира-четверки.

В главном событии Open FC 47 временный чемпион лиги в полулегком весе Мухибшо Гулобов встретится с Никитой Подковальниковым.

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