14 ноября, 19:29

Определились все результаты взвешивания участников турнира UFC 322

Руслан Минаев

Все участники турнира UFC 322 завершили процедуру взвешивания. Бои пройдут в ночь с 15 на 16 ноября в Нью-Йорке.

Турнир возглавит поединок между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

В соглавном бою чемпионка наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко будет защищать пояс против Вэйли Чжан.

Результаты взвешивания участников турнира UFC 322:

Титульный бой в полусреднем весе: Джек Делла Маддалена (77,02 кг) — Ислам Махачев (77,11 кг)

Титульный бой в наилегчайшем весе: Валентина Шевченко (56,51 кг) — Вейли Чжан (56,51 кг)

Полусредний вес: Шон Брэди (76,83 кг) — Майкл Моралес (77,38 кг)

Полусредний вес: Леон Эдвардс (77,11 кг) — Карлос Пратес (76,92 кг)

Легкий вес: Бенеил Дариуш (71,3 кг)* - Бенуа Сен-Дени (70,57 кг)

Средний вес: Бо Никал (84,27 кг) — Родольфо Виейра (84,36 кг)

Средний вес: Роман Копылов (84 кг) — Грегори Родригес (84,27 кг)

Женский наилегчайший вес: Эрин Бленчфилд (57,06 кг) — Трейси Кортес (56,97 кг)

Полулегкий вес: Малколм Уэллмейкер (65,13 кг) — Этин Эвинг (65,86 кг)

Средний вес: Кайл Дакас (84,36 кг) — Джеральд Мершарт (84,18 кг)

Полулегкий вес: Пэт Сабатини (66,04 кг) — Чепе Марискал (66,04 кг)

Женский минимальный вес: Анджела Хилл (52,43 кг) — Фатима Клайн (52,34 кг)

Средний вес: Байсангур Сусуркаев (84 кг) — Эрик Макконико (84,18 кг)

Легкий вес: Вячеслав Борщев (70,66 кг) — Матеус Камило (70,66 кг).

Дариуш не уложился в лимит легкого веса и штрафован на 20 процентов гонорара в пользу соперника.

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готов отобрать пояс у Маддалены: онлайн-трансляция недели UFC 322

