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Сегодня, 12:00

Опубликован обновленный рейтинг лучших российских бойцов вне зависимости от весовых категорий

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев победил Дастина Порье, подтвердив статус лучшего бойца России вне зависимости от весовых категорий.

Были и другие любопытные поединки, но состав топ-15 остался прежним. Приблизился к топ-15 Роман Копылов — на UFC 302 он победил единогласным решением судей Сезара Алмейду. Кроме того, трое респондентов внесли в свои топ-15 Александра Шлеменко, который за три недели выиграл два боя — у Куата Хамитова (UD) и Кертиса Миллендера (ТКО, 1-й раунд).

Рейтинг составляется путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов, а публикуется ежемесячно. На этот раз в опросе приняли участие 36 человек.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 575 (539 баллов + 36 упоминаний в анкетах).

2. Вадим Немков — 518 (482 + 36).

3. Арман Царукян — 461 (426 + 35).

4. Магомед Анкалаев — 452 (417 + 35).

5. Сергей Павлович — 400 (364 + 36).

6. Анатолий Малыхин — 352 (316 + 36).

7. Александр Волков — 318 (285 + 33).

8. Петр Ян — 299 (267 + 32).

9. Мовсар Евлоев — 265 (233 + 32).

10. Усман Нурмагомедов — 227 (199 + 28).

11. Умар Нурмагомедов — 140 (117 + 23).

12. Александр Шаблий — 128 (104 + 24).

13, Магомедрасул Гасанов — 100 (86 + 14).

14. Эдуард Вартанян — 104 (85 + 19).

15. Альберт Туменов — 84 (67 + 17).

Кто попал в анкеты респондентов, но не вошел в итоговый топ-15:

Никита Крылов — 82 (67 + 15).

Магомед Магомедкеримов — 60 (47 + 13).

Роман Копылов — 48 (35 + 13).

Евгений Гончаров — 34 (28 + 6).

Шарабутдин Магомедов — 27 (23 + 4).

Ислам Омаров — 25 (20 + 5).

Муслим Магомедов — 22 (17 + 5).

Валентин Молдавский — 19 (14 + 5).

Александр Сарнавский — 19 (16 + 3).

Магомед Умалатов — 24 (17 + 7).

Анатолий Токов — 14 (10 + 4).

Шамиль Мусаев — 13 (10 + 3).

Абдул-Азиз Абдулвахабов — 13 (11 + 2).

Икрам Алискеров — 12 (8 + 4).

Александр Шлеменко — 10 (7 + 3).

Ринат Фахретдинов — 7 (5 + 2)

Аскар Аскаров — 7 (6 + 1).

Азамат Керефов — 5 (4 + 1).

Тагир Уланбеков — 4 (2 + 2).

Мурад Рамазанов — 4 (3 + 1).

Александр Грозин — 4 (3 + 1).

Азамат Мурзаканов — 4 (3 + 1).

Андрей Корешков — 3 (2 + 1).

Саид Нурмагомедов — 3 (2 + 1).

Борис Медведев — 2 (1 + 1).

Кто голосовал:

Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров («Матч ТВ»), Александр Лютиков, Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Александр Круглов (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing / Youtube-канал ОКТА ММА), Павел Городницкий (тг-канал и Youtube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Иван Ефимов (Спортс.ру), Артем Нагорный (Спортс.ру), Янис Коханко, Роман Мазуров, Игорь Лазорин (ТАСС), Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Камил Гаджиев (Fight Nights), Армен Гулян («Наше Дело»), Виталий Тарасов.

ПРАВИЛА

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца — то есть с 5 июня 2022 года — провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых.

Рейтинг — мужской.

Важно: среди составителей рейтинга ранее было проведено дополнительное голосование насчет того, считать ли российскими бойцами Хамзата Чимаева, Мухаммада Мокаева, Абусупьяна Магомедова и Насруддина Имавова. Все они родились в России и говорят по-русски, но с юности живут в Европе, именно там стали бойцами ММА, именно там тренируются/тренировались. Предлагалось назвать один из двух вариантов ответа — «да» (считать) или «нет» (не считать). Итоги голосования: Чимаев — 12 «да», 23 «нет», Мокаев — 5 «да», 30 «нет», Магомедов — 8 «да», 27 «нет», Имавов — 8 «да», 27 «нет». Таким образом, никто из них не попал в число тех, за кого можно отдать голос при составлении рейтинга.

Следующая публикация рейтинга (обновленного) — 3 июля.

Арман Царукян
Вадим Немков
Ислам Махачев
UFC
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