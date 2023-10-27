Опубликован официальный постер обновленного турнира UFC 295 с боем Павловича

UFC опубликовал официальный постер обновленного турнира UFC 295, который пройдет в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке.

В главном бою сойдутся чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра. Они оспорят титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

В соглавном бою встретятся россиянин Сергей Павлович и британец Том Аспиналл, которые разыграют титул временного чемпиона в тяжелом весе.

Постер UFC 295. Фото UFC Russia, Соцсети

Ранее главным боем вечера должно было стать противостояние американцев Джона Джонса и Стипе Миочича. Однако Джонс получил травму и выбыл на долгий срок.