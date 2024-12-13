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Сегодня, 12:52

Опубликован постер турнира UFC 311 с боями Махачева, Царукяна, Нурмагомедова и Двалишвили

Руслан Минаев
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UFC представила официальный постер турнира UFC 311, который пройдет в ночь на 19 января в Лос-Анджелесе.

В главном поединке состоится реванш между россиянами Исламом Махачевым и Арманом Царукяном за титул чемпиона в легком весе. В со-главном бою пояс в легчайшем весе оспорят грузинский чемпион Мераб Двалишвили и россиянин Умар Нурмагомедов.

33-летний Махачев является действующим чемпионом UFC, на его счету 26 побед при 1 поражении на профессиональном уровне. 28-летний Царукян одержал 22 победы при 3 поражениях.

Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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