Опубликован постер турнира UFC 311 с боями Махачева, Царукяна, Нурмагомедова и Двалишвили

UFC представила официальный постер турнира UFC 311, который пройдет в ночь на 19 января в Лос-Анджелесе.

В главном поединке состоится реванш между россиянами Исламом Махачевым и Арманом Царукяном за титул чемпиона в легком весе. В со-главном бою пояс в легчайшем весе оспорят грузинский чемпион Мераб Двалишвили и россиянин Умар Нурмагомедов.

33-летний Махачев является действующим чемпионом UFC, на его счету 26 побед при 1 поражении на профессиональном уровне. 28-летний Царукян одержал 22 победы при 3 поражениях.