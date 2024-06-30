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Сегодня, 02:45

Орловский проиграл Будаю на турнире UFC 303

Ана Горшкова
Корреспондент
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Белорусский боец Андрей Орловский проиграл словаку Мартину Будаю на турнире UFC 303.

Будай одержал победу раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27).

На счету 45-летнего Орловского теперь 34 победы, 24 поражения и еще два поединка завершились без результата. У 32-летнего Будаи в смешанных единоборствах — 14 побед и два поражения.

В главном событии турнира подерутся действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра и представитель Чехии Иржи Прохазка. В соглавном поединке встретятся бойцы полулегкого веса — американец Брайэн Ортега и бразилец Диего Лопес.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий турнира UFC 303.

Андрей Орловский
Мартин Будай
UFC
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