Орловский решением судей проиграл Кортесу-Акосте на UFC Vegas 84

Американо-белорусский боец Андрей Орловский в поединке UFC Vegas 84 уступил Валдо Кортесу-Акосте из США.

Поединок в тяжелом весе завершился победой Кортеса-Акосты единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

На счету 44-летнего Орловского 34 победы, 23 поражения и еще два поединка были признаны несостоявшимися. У Кортеса-Акосты 14 побед и одно поражение.

В главном событии турнира в Лас-Вегасе пройдет бой-реванш между представителями полутяжелого веса — Магомед Анкалаев (Россия) и Джонни Уокер (Бразилия).

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