Орловский считает, что бой против Ядонга станет очень сложным для Петра Яна

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (34-22) поделился мнением о предстоящем поединке экс-чемпиона легчайшего веса Петра Яна (16-5) и седьмого номера рейтинга Сонга Ядонга (21-7).

«Надеюсь, что Ян восстановился, отдохнул, собрался и готов. Так что все зависит от него. Команда у него классная, а если бой будет в Америке то он наверняка приедет тренироваться в American Top Team, так что поглядим. Но будет действительно интересный бой и, мне кажется, очень сложный для Яна», — сказал Орловский во время прямого эфира в соцсетях.

Ян и Ядонг подерутся 9 марта 2024-го на UFC 299 в Майами, США.

Ян в прошлом бою проиграл Мерабу Двалишвили (16-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Ядонг в прошлом бою победил Криса Гутьерреса (20-5) единогласным решением судей (50-44, 50-45, 50-45). Бой состоялся 9 декабря на UFC Fight Night 233 на UFC Apex в Энтерпрайзе, США.