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Сегодня, 15:50

Андрей Орловский: «Я с Павловичем борюсь — такое ощущение, что в поле поработал, как будто трактор «Беларусь» тягал»

Давид Хачатрян
Сергей Павлович.
Фото Getty Images
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (34-22) рассказал «СЭ» о тренировках с первым номером рейтинга в тяжелом весе Сергеем Павловичем (18-1).

— Вы тренировались с Джоном Джонсом, он попадался на допинге. Вам он не предлагал какие-то препараты?

— Ну, слава Богу, ума не хватило, но если бы предложил, я бы на эту тему не распространялся, даже учитывая, какие у нас на данный момент отношения. Я сразу Сереге сказал, что он будет драться 11 ноября. Я ему сказал, что кто-то слетит, скорее всего, Джонс. Если бы Джонс дрался с Павловичем, Павлович сразу бы его уничтожил. Я сказал, что кто-то из них, Джонс или Миочич, травмируется. Я с Павловичем борюсь — ***, такое ощущение, что в поле поработал, как будто трактор «Беларусь» тягал.

— Вы писали про Сергея: «Ты случаем гвозди не гнешь?» То есть он настолько физически сильный?

— Он пипец сильный, очень физически сильный. Понимаете, в чем дело, я обычно стараюсь ни с кем никакие отношения не поддерживать, а он по натуре какой-то добряк, что если даже хочешь повод найти — он не дает никаких таких поводов. Нормальный общительный, компанейский, я ему желаю только удачи.

— У него же второй размах рук в UFC — это ощущается?

— Ну да. Он мне показывает пару комбинаций, и там действительно (смеется)... грубо говоря, начинает с середины октагона и подгоняет к сетке.

Павлович и Том Аспиналл (13-3) подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет со-главным событием вечера.

Андрей Орловский
Сергей Павлович
UFC
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