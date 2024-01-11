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Сегодня, 13:30

Орловский: «Джеффа Монсона в Америке критикуют за его гражданство России»

Давид Хачатрян
Джефф Монсон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (34-22) прокомментировал решение Джеффа Монсона (61-26) и Кевина Джонсона (36-22) отказаться от гражданства США и стать гражданами России. Об этом Орловский сказал в интервью «СЭ».

— Когда гражданство России довольно быстро получают бойцы вроде Джеффа Монсона и Кевина Джонсона, какие у вас это эмоции вызывает?

— Никаких. Человек ищет, где лучше, рыба — где глубже. Может быть, каким-то образом его заинтересовали. Хотя вы упомянули Джеффа Монсона... Тут я от некоторых товарищей слышал, что его за это критикуют в Америке. Не знаю насколько.

— В Америке критикуют?

— Да, да, да. Не знаю, насколько достоверна информация, что он отказался от американского паспорта. По-моему, по законам России двойное гражданство иметь нельзя.

В 2015 году Монсон подал заявление о получении российского гражданства, сославшись на то, что он чувствует себя русским по духу. В 2018 году президент Владимир Путин предоставил ему российское гражданство.

Джонсон взял себе отчество Владимирович в честь президента России и получил российский паспорт 9 января 2024 года.

Андрей Орловский
Джефф Монсон
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