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Сегодня, 11:33

Ортега сделал заявление после поражения Лопесу

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга в полулегком весе Брайан Ортега (16-4) после поражения Диего Лопесу (26-6) поблагодарил людей, которые его поддерживают.

«Прежде всего, Бог велик, — написал Ортега в соцсетях. — Я благодарен за то, что меня окружают люди, которые меня любят. Иногда в офисе бывают хорошие дни, но сегодня был плохой. Это был не мой день, а его. Но жизнь продолжается».

Лопес победил Ортегу единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27). Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Брайэн Ортега
Диего Лопес
UFC

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