Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:57

Отец Фьюри: «Усик победит Тайсона, если сделает все грамотно»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0), считает, что его сыну следует изменить тренировочный процесс и нарастить мускулатуру.

«Я скажу так: тот, кто лучше подготовится, тот и победит. Если Усик подготовится лучше, выложится по полной и сделает все грамотно, то он победит. Тайсону нужно изменить подход к тренировкам, все сделать по-другому, нарастить мускулатуру, приложить усилия, поработать над характером. Если он сделает это, то тогда у Усика будут проблемы», — сказал Джон Фьюри Daily Mail.

Фьюри и Усик должны подраться 17 февраля 2024-го на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Тайсон Фьюри
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Ига Свентек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет
МОК не изменил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования
Три человека пострадали при стрельбе в школе в Брянске
Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в брянской школе
Стали известны подробности стрельбы в школе в Брянске
Песков объяснил сопровождение самолета Путина истребителями
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Волкановски назвал условие для боя со Стерлингом

Тренер Муслима Магомедова прокомментировал провальную весогонку бойца