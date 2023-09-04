Волкан Оздемир: «Тренироваться с Чимаевым очень тяжело»

Девятый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Волкан Оздемир (19-7) рассказал, как тренировки с Хамзатом Чимаевым (12-0) способствуют его прогрессу.

«Сейчас я тренируюсь в All Star. Тренироваться с Хамзатом очень тяжело. Если ты сможешь защититься от тейкдаунов Хамзата, ты знаешь, что сможешь сделать это против кого угодно. Сейчас он тренируется в Абу-Даби, и я буду помогать ему готовиться к следующему бою», — сказал Оздемир на пресс-конференции UFC.

Оздемир победил Богдана Гуськова (14-3) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 2 сентября на UFC Fight Night 226 в Париже, Франция.