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Сегодня, 09:50

Оздемир рассказал о настрое на бой против Уокера в турнире UFC on ABC 6

Виктория Кравченко
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Боец полутяжелого дивизиона UFC Волкан Оздемир рассказал о стратегии на бой против Джонни Уокера в турнире UFC on ABC 6.

«Цель моего боя с Уокером — работать в стиле Магомеда Анкалаева. Джонни Уокер очень необычный, много двигается. Но Анкалаев был методичен в поединке с ним, как в боксерской школе. Я думаю, что если оставаться спокойным, а также не быть безумным, то можно с легкостью побить Уокера. В этом смысле Магомед Анкалаев сделал отличную работу», — цитирует Оздемира MMA.Metaratings.ru.

22 июня на UFC on ABC 6 Оздемир проведет бой против Уокера. В активе Оздемира 19 побед и 7 поражений. Уокер за свою карьеру одержал 21 победу и потерпел 8 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ozdemir-chtoby-pobedit-uokera-nuzhno-byt-spokoinym-i-metodichnym-kak-ankalaev-374644/
Волкан Оздемир
Джонни Уокер
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