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Сегодня, 18:02

Пауло Коста назвал Хамзата Чимаева своим идеальным следующим соперником

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Бразильский боец смешанного стиля Пауло Коста назвал непобежденного чеченца Хамзата Чимаева своим идеальным следующим соперником в UFC.

«Чимаев — идеальный соперник для того, чтобы вернуть в октагон меня прежнего. Вернуть мою агрессивность, вернуть мою свирепость. Я с нетерпением этого жду, потому что мне нужно искупиться.

Было бы идеально подраться в Абу-Даби, потому что мы должны были это сделать, плюс Хамзат не может драться ни с США, ни в Европе. По моей информации, которая поступила от людей из его команды, его коснулись санкции, наложенные на Россию и всех, кто к ней близок», — приводит слова Косты MMA Hour.

Ранее Чимаев снялся с поединка против австралийца Роберта Уиттакера из-за травмы. На его счету 13 побед и ни одного поражения в ММА.

Хамзат Чимаев
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