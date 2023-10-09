Пауло Коста подтвердил, что перенес операцию и ему наложили 10 швов

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе Пауло Коста (14-2) заявил, что перенес операцию на локте.

«Насколько ты силен? Никогда не знаешь, пока не пройдешь испытание огнем. Три недели назад я перенес операцию, мне наложили 10 швов. Но я знаю, насколько я сильный человек, я продолжаю совершенствоваться и преодолевать себя. Это не останавливает меня, я продолжаю проводить спарринги и все остальное. Я так счастлив, что Бог дал мне необыкновенное здоровье и людей, которые меня окружают», — написал Коста в соцсетях.

Пауло Коста. Фото Скриншот.

Пауло Коста.

Хамзат Чимаев (12-0) и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.