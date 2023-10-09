Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:41

Пауло Коста подтвердил, что перенес операцию и ему наложили 10 швов

Давид Хачатрян
Пауло Коста.
Пауло Коста.
Фото Скриншот.
1/2
Telegram Дзен

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе Пауло Коста (14-2) заявил, что перенес операцию на локте.

«Насколько ты силен? Никогда не знаешь, пока не пройдешь испытание огнем. Три недели назад я перенес операцию, мне наложили 10 швов. Но я знаю, насколько я сильный человек, я продолжаю совершенствоваться и преодолевать себя. Это не останавливает меня, я продолжаю проводить спарринги и все остальное. Я так счастлив, что Бог дал мне необыкновенное здоровье и людей, которые меня окружают», — написал Коста в соцсетях.

Пауло Коста.
Фото Скриншот.
Пауло Коста.

Хамзат Чимаев (12-0) и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Спартак» не проигрывает в последних девяти московских дерби с ЦСКА в РПЛ
КДК не станет рассматривать использование пиротехники в шоу перед дерби между «Спартаком» и ЦСКА
I24: 260 тел нашли на юге Израиля, где проходил музыкальный фестиваль
Le Figaro предупредила о смене представления об Израиле у народов Ближнего Востока
Сын Трампа указал на американские автоматы M4 в руках палестинцев
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шара Буллет рассказал, как хотел проучить Макгрегора за слова о Дагестане

Шара Буллет рассказал, как лишился переднего зуба: «Выбежали из чайханы и помесили друг друга»