Пауло Коста сделал заявление после снятия с турнира UFC 294

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе Пауло Коста (14-2) рассказал, что он готовится к третьей операции на руке.

«У меня в локте бактерия стафилококка, врачи выводят меня из боя. Это сообщение адресовано моим поклонникам. К сожалению, я госпитализирован, и вчера мне пришлось сделать вторую операцию. По словам врачей, в пятницу потребуется третья операция. Таким образом, я не буду допущен к бою 21 октября по медицинским показаниям. Кард в Абу-Даби все еще потрясающий. Я вернусь до конца 2023 года», — написал Коста в соцсети X.

Ранее Коста заявил, что ему наложили 10 швов, но он не собирается сниматься с боя с Хамзатом Чимаевым (12-0). Глава UFC Дана Уайт заявил, что Косту в бою с Чимаевым заменит экс-чемпион в полусреднем весе Камару Усман (20-3).