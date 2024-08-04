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Сегодня, 02:19

Гордеев о поражении Фергюсона от Кьезы: «У Тони как будто пропало желание»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев прокомментировал поражение американского бойца Тони Фергюсона от своего соотечественника Майкла Кьезы.

«Тони — легендарный боец. В свое время он был чемпионом, он всегда боролся до конца, всегда выходил из тяжелых положений, на характере ломал соперников. Сейчас этого огня нет, как будто бы желание пропало. Но, как говорится, мы многого не видим, и только сам боец, и его окружение знают, что к чему. В любом случае, спасибо ему за такие бои и зрелище», — приводит Metaratings слова Гордеева.

Тони Фергюсон потерпел восьмое поражение подряд.

Источник: Metaratings
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