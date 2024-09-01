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Сегодня, 02:39

Витрук: «О'Мэлли и Двалишвили максимально неудобны друг для друга»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион АСА в легчайшем весе Павел Витрук оценил расклад сил в поединке между чемпионом легчайшего дивизиона UFC Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили.

«Тяжелый бой для обоих. О'Мэлли может просто к себе не подпустить, а Двалишвили, если пройдет, способен полностью растрепать. Шон уже не сможет встать. Мераб борется и выматывает, но если пропустит от Шона, все может закончится. 50 на 50. Оба опасны и максимально неудобны для друг друга», — приводит слова Витрука MMA.Metaratings.ru.

UFC 306 пройдет 15 сентября. О'Мэлли последний бой провел в марте 2024 года в рамках турнира UFC 299, выиграв у Марлона Веры единогласным решением судей. Двалишвили последний раз выходил в октагон в феврале 2024 года на турнире UFC 298, победив Генри Сехудо единогласным решением судей.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Мераб Двалишвили
Павел Витрук
Шон О`Мэлли
UFC
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