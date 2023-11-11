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Сегодня, 16:00

Павлович — Аспиналл: прогноз на бой UFC 295 (результат и кто победит)

Букмекеры отдают небольшое преимущество Павловичу в бою с Аспиналлом на UFC 295
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сергей Павлович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Россиянин Сергей Павлович и англичанин Том Аспиналл встретятся в поединке за звание временного чемпиона в тяжелом весе в рамках UFC 295. Турнир пройдет в ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) на арене Медисон-сквер-гарден.

Поединок Павлович — Аспиналл начнется примерно в 7.30 мск 12 ноября. Их бой станет соглавным событием вечера. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 295 с самыми интересными событиями противостояния россиянина и англичанина.

Букмекеры отдают небольшое преимущество Павловичу. На победу российского бойца можно поставить с коэффициентом 1.75. Успех Аспиналла оценивают на коэффициент 2.14.

Видеотрансляция боя будет доступна на канале «Матч ТВ» , а также на сайте matchtv.ru. Смотреть все турниры UFC в прямом эфире и записи можно также с помощью сервиса UFC Fight Pass.

Бой Павловича с британцем за титул и чемпионский поединок Прохазка — Перейра: вся информация о турнире UFC 295

Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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