Российский тяжеловес Сергей Павлович проведет поединок с британцем Томом Аспиналлом в соглавном бою турнира UFC 295 в ночь на воскресенье, 12 ноября. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Поединок ожидается в 7.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 295. Поединок Павлович — Аспиналл можно посмотреть бесплатно на телеканале «Матч ТВ». Также следить за UFC 295 можно на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass по платной подписке.

В активе российского бойца в ММА — 19 поединков, 18 побед и 1 поражение. Британец одержал 13 побед и 3 поражения в ММА.

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