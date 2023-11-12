Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:00

Павлович — Аспиналл: смотреть бой онлайн UFC 295 сейчас (прямая трансляция)

Павлович проведет поединок с Аспиналлом на турнире UFC 295 12 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский тяжеловес Сергей Павлович проведет поединок с британцем Томом Аспиналлом в соглавном бою турнира UFC 295 в ночь на воскресенье, 12 ноября. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Поединок ожидается в 7.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 295. Поединок Павлович — Аспиналл можно посмотреть бесплатно на телеканале «Матч ТВ». Также следить за UFC 295 можно на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass по платной подписке.

В активе российского бойца в ММА — 19 поединков, 18 побед и 1 поражение. Британец одержал 13 побед и 3 поражения в ММА.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Итоговый турнир ATP с Медведевым и Рублевым стартует 12 ноября
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Материалы сюжета: UFC 295 Сергей Павлович — Том Аспиналл: бой за чемпионский пояс
Экс-чемпионка в минимальном весе Андраде нокаутировала Дерн на турнире UFC 295
Сен-Дени нокаутировал Фреволу в первом раунде на турнире UFC 295
Диего Лопес нокаутировал Пэта Сабатини в первом раунде на UFC 295
UFC 295 Павлович — Аспиналл и Прохазка — Перейра: расписание и результаты боев турнира
UFC 295: началась трансляция главного карда турнира в прямом эфире
Бой Борщева и Садыхова в предварительном карде UFC 295 признан ничейным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сен-Дени нокаутировал Фреволу в первом раунде на турнире UFC 295

Экс-чемпионка в минимальном весе Андраде нокаутировала Дерн на турнире UFC 295