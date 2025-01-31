Тактаров — о Розенстрайке: «Этот орешек Павловичу по зубам»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Сергеем Павловичем и Жаирзиньо Розенстрайком в турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.

ММА UFC: Павлович — Розенстрайк

«Думаю, он закончит в своем стиле — достаточно быстро. Этот орешек ему по зубам. Уверен, что он еще и ошибки свои устранил частично. Я про те, что связаны с борьбой», — сказал Тактаров «СЭ».

Турнир UFC Fight Night 250 состоится в субботу, 1 февраля. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

Александр Абустин