Павлович и Волков встретились в Саудовской Аравии

Российские бойцы ММА тяжелого веса Сергей Павлович и Александр Волков сделали совместное фото при встрече в Саудовской Аравии.

Россияне проведут поединок на турнире UFC on ABC 6 в ночь с 22 на 23 июня. Их бой станет соглавным событием вечера смешанных единоборств на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

На счету 32-летнего Павловича в смешанных единоборств 18 побед и два поражения. Он занимает третье место в рейтинге бойцов тяжелого веса UFC. 35-летний Волков за карьеру одержал 37 побед и потерпел 10 поражений. Он располагается на пятой строчке в рейтинге тяжеловесов.