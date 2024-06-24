Павлович — о поражении Волкову: «Это был не мой день. Обещаю вернуться сильнее и мудрее»

Российский боец Сергей Павлович опубликовал первое сообщение после поражения соотечественнику Александру Волкову на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде.

В этом поединке Волков одержал победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). После боя Павлович оттолкнул своего соперника, когда тот подошел к нему, чтобы пожать руку.

«Это был не мой день, все пошло не по плану. Я был готов ко всему, но слишком сильно стремился к нокауту и пропустил много ненужных ударов. Итог — поражение по очкам. Это было очень эмоционально и тяжело для меня, особенно зная, что не оправдал ваши ожидания. Спасибо всем за поддержку! Обещаю вернуться сильнее и мудрее», — написал Павлович в своих соцсетях.

На счету 35-летнего Волкова теперь 38 побед при 10 поражениях. 32-летний Павлович в смешанных единоборствах одержал 18 побед при 3 поражениях.