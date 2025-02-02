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Павлович — о возможном реванше с Волковым: «Никогда не выбирал соперников, кого дадут — с тем буду драться»

Даниил Аршавский
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Российский боец тяжеловес Сергей Павлович поделился мыслями о потенциальном реванше со своим соотечественником Александром Волковым в UFC.

Ночью на 1 февраля 32-летний россиянин единогласным решением судей выиграл бой с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде.

«Есть ли желание подраться с Волковым? Я никогда не выбирал соперников. Кого дадут — того дадут, с тем и буду драться», — сказал Павлович на пресс-конференции.

Первая встреча Павловича (19-3-0) с Волковым (38-11-0) в соглавном событии турнира UFC on ABC 6 завершилась победой последнего единогласным решением судей.

Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
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