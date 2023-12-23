Павлович объяснил, почему получил отстранение на 45 дней

Экс-претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сергей Павлович прокомментировал отстранение атлетической комиссией штата Нью-Йорк на 45 дней.

«Это всегда происходит, если человек проигрывает бой нокаутом. Я не вдавался в подробности, что можно делать, а что нельзя в эти 45 дней. Мне кажется, это больше формальность, так как спортсмены все равно тренируются. В основном ограничения касаются спаррингов», — цитирует MMA.Metaratings.ru Павлович.

12 декабря на турнире UFC 295 Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе. Бой проходил завершился спустя 1 минуту 9 секунд после начала первого раунда.