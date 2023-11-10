Павлович оказался легче Аспиналла на взвешивании перед UFC 295

В Нью-Йорке (США) состоялось официальное взвешивание бойцов перед турниром UFC 295.

Участник со-главного боя вечера россиянин Сергей Павлович показал на весах 117,84 кг, его оппонент британец Том Аспиналл оказался тяжелее — 118,66 кг.

Павлович и Аспиналл подерутся за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе.

Участники главного боя вечера чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра уложились в лимит полутяжелой весовой категории. 92,62 кг весит Прохазка и 92,53 кг показал Перейра. Бойцы разыграют титул чемпиона в полутяжелом весе.

Результаты взвешивания бойцов главного карда:

Иржи Прохазка (92,62 кг) — Алекс Перейра (92,53 кг) полутяжелый вес

Сергей Павлович (117,84 кг) — Том Аспиналл (118,66 кг) тяжелый вес

Маккензи Дерн (52,44 кг) — Джессика Андраде (52,62 кг) минимальный вес

Мэтт Фревола (70,58 кг) — Бенуа Сен-Дени (70,76 кг) легкий вес

Пэт Сабатини (66,13 кг) — Диего Лопес (65,95 кг) полулегкий вес

Назим Садыхов (70,58 кг) — Вячеслав Борщев (70,22 кг) легкий вес

UFC 295 пройдет в ночь на 12 ноября. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера боев.