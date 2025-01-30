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Сегодня, 16:00

Туменов считает Павловича фаворитом боя против Розенстрайка: «Жаирзиньо отличный соперник, чтобы вернуться на победную полосу»

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Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов (24-4) в разговоре с «СЭ» сделал прогноз на бой Сергея Павловича и Жаирзиньо Розенстрайк на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии. Тяжеловесы сойдутся в рамках главного карда.

«Очень интересный бой. Серегу лично знаю, мой хороший товарищ, вместе тренировались. Он очень опасный боец, если донесет свой удар, думаю, сопернику придется несладко. Сергей повыше уровнем, если он хорошо подготовился, в плане ударной техники превосходит. До крайнего поражения у него все хорошо шло, считаю, что Розенстрайк отличный соперник, чтобы вернуться на победную полосу и продолжать двигаться к титулу. Я надеюсь, что Серега сможет донести свой какой-нибудь удар и выиграть досрочно», — сказал Туменов «СЭ».

Турнир UFC Fight Night 250 состоится в субботу, 1 февраля. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

В главном событии сойдутся нигериец Исраэль Адесанья и представляющий Францию Нассурдин Имавов. Также в главном карде запланированы три поединка с участием российских бойцов: Саид Нурмагомедов против Винисиуса де Оливейры, Сергей Павлович против Жаирзиньо Розенстрайка, Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) против Майкла Пэйджа.

Вероника Ольшукова

Альберт Туменов
Сергей Павлович
UFC
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