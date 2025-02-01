Олейник верит в победу Павловича над Розенстрайком: «Сергей сейчас гораздо мощнее и мотивированнее, у него все получится»

Бывший боец UFC Алексей Олейник в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Сергеем Павловичем и Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.

«Думаю, будет достаточно динамично. Походят осторожненько около минуты, потом зарубятся и будет все нормально в нашу сторону. Розенстрайк вторым номером часто работает, когда опасается соперника, а Сергея он, думаю, опасается. Так что у Павловича все получится. Я часто спарринговался с Жаирзиньо — он очень сильный, крепкий, но, думаю, Сергей сейчас гораздо мощнее, мотивированнее, и у него более разносторонняя техника», — сказал Олейник «СЭ».

Турнир UFC Fight Night 250 состоится в субботу, 1 февраля. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

Александр Абустин