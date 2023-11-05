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Сегодня, 08:24

Павлович рассказал, что общается с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Российский боец UFC Сергей Павлович в интервью «СЭ» рассказал, что следит за выступлениями Ислама Махачева.

«Конечно, за ребятами слежу. Хабиб поздравлял меня с крайней победой, с ребятами. Общаемся по возможности. Сейчас времени мало свободного, но я с ребятами на хорошей ноте. Конечно, болел, смотрел [бой Махачева и Волкановски]. Я тебе скажу — я думал, что бой будет все пять раундов. Учитывая, каким был их первый бой — очень конкурентным. И я прям очень удивился — хорошо он [Махачев] дал. Разобрал по полкам, сделал работу как надо и просто съел», — сказал Павлович «СЭ».

12 ноября рано утром по московскому времени Павлович проведет бой за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе против британца Тома Аспиналла — на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.

Ислам Махачев
Сергей Павлович
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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