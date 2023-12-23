Павлович: «Слова Ковингтона об отце Эдвардса — это перебор»

Экс-претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сергей Павлович рассказал, как относится к популярности поп-ММА и треш-тока бойцов.

«Я не эксперт, чтобы отслеживать тенденции, но с точки зрения профессионального спорта понимаю, что какой-то публике интересно, когда в шоу много разговаривают. Для меня это тяжелая история. Мне даже соцсети помогают люди вести, потому что львиную долю моего времени занимают тренировки и профессиональный спорт. Если ты хочешь стать лучшим, будешь отдавать спорту все свое время. Если у тебя есть энергия еще много болтать и что-то делать еще, никакой проблемы. Главное, чтобы это не переходило какие-то рамки. Вот слова Колби Ковингтона об отце Леона Эдвардса — это перебор. Есть вещи, которые не стоит трогать», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Павловича.

12 декабря на турнире UFC 295 Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе. Бой проходил завершился спустя 1 минуту 9 секунд после начала первого раунда.