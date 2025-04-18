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Сегодня, 10:05

Павлович — об отношении к русским в США: «Везде знают, что в России стальные люди»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец UFC Сергей Павлович поделился мнением о возможной дискриминации по национальному признаку в США.

«Ни разу не замечал таких вещей. Может быть, спортивная жизнь другая. Но вообще, абсолютно никак. Все как у обычных людей, все нормально. Я даже скажу так: когда ты из России, везде знают, что из России все люди и спортсмены из особого сплава. Всегда относятся с уважением. Потому что наши предки зарекомендовали себя так, а мы уже пытаемся нести их славу на себе. Что это всегда такие стальные люди во всех аспектах — и морально подтянутые, и физически. В хорошем смысле железные люди, — сказал Павлович в интервью Георгию Дрозду.

1 февраля Павлович единогласным решением судей победил суринамца Жаирзиньо Розенстрайка. 32-летний россиянин провел 22 боя в ММА, в которых одержал 19 побед. Он занимает четвертое место в рейтинге бойцов UFC в тяжелом весе.

Сергей Павлович
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