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Сегодня, 12:40

Павлович считает, что у Немкова есть все шансы в бою с Нганну

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе, россиянин Сергей Павлович высказался о возможном поединке Фрэнсиса Нганну с Вадимом Немковым.

«Считаю, что подписание Нганну — большой плюс для бойцов PFL и Bellator. Ребята будут больше пахать и расти, чтобы бросить вызов такому состоявшемуся чемпиону. Выиграть у него — хороший стимул для любого бойца. Мог ли с ним подраться Вадим Немков? А почему нет, если он себя чувствует готовым. У него все шансы», — приводит слова Павловича MMA.Metaratings.ru.

37-летний Нганну провел 20 боев в ММА, одержал 17 побед (11 — нокаутом), потерпел 3 поражения. 32-летний Немков победил в 17 поединках (10 — нокаутом), в 2 боях проиграл (1 — нокаутом).

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/pavlovich-u-nemkova-est-vse-shansy-v-boyu-s-ngannu-318102/
Вадим Немков
Сергей Павлович
Фрэнсис Нганну
UFC
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