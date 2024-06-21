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Сегодня, 18:58

Павлович заявил, что не ставит деньги на первое место

Алина Савинова
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Бывший претендент на пояс временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сергей Павлович оценил значение титула и денег в своей карьере.

«Не буду лукавить. Титул и деньги — равнозначные величины. Все должно быть в совокупности. Не надо ставить деньги на первое место. Все работает в совокупности. Хочется и титул, и финансовые вопросы закрыть. Поэтому нет такого, чтобы деньги были самым-самым главным», — цитирует Павловича MMA.Metaratings.ru.

22 июня Павлович проведет поединок против Александра Волкова. Бой состоится на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В данный момент 32-летний Павлович занимает 3-е место в рейтинге тяжелого веса UFC. Всего за карьеру россиянин одержал 18 побед и потерпел 2 поражения.

Источник: Metaratings.ru.
Сергей Павлович
ММА
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