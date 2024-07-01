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Сегодня, 15:59

Павлович заявил, что в бою с Волковым многое пошло не так

Виктория Кравченко
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Топовый российский тяжеловес UFC Сергей Павлович прокомментировал поражение в бою с Александром Волковым.

«После боя самочувствие нормальное. Небольшие травмы, перелом носа, но ничего, заживет. Все нормально. Сейчас нужно пройти восстановление, а потом работа, работа и еще раз работа. К поединку подготовился хорошо и лагерь прошел хороший. Никаких вопросов по подготовке не может быть», — цитирует Павловича MMA.Metaratings.ru.

22 июня Павлович проиграл Волкову единогласным решением судей на турнире UFC on ABC 6.

На счету 32-летнего россиянина 18 побед и три поражения, в активе 35-летнего Волкова 38 побед и 10 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/pavlovich-v-boyu-s-volkovym-mnogo-chto-poshlo-ne-tak-378468/
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