Павлович заявил, что в бою с Волковым многое пошло не так

Топовый российский тяжеловес UFC Сергей Павлович прокомментировал поражение в бою с Александром Волковым.

«После боя самочувствие нормальное. Небольшие травмы, перелом носа, но ничего, заживет. Все нормально. Сейчас нужно пройти восстановление, а потом работа, работа и еще раз работа. К поединку подготовился хорошо и лагерь прошел хороший. Никаких вопросов по подготовке не может быть», — цитирует Павловича MMA.Metaratings.ru.

22 июня Павлович проиграл Волкову единогласным решением судей на турнире UFC on ABC 6.

На счету 32-летнего россиянина 18 побед и три поражения, в активе 35-летнего Волкова 38 побед и 10 поражений.