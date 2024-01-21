В ночь на 21 января представительница США Ракель Пеннингтон в рамках соглавного события UFC 297 проведет поединок с бразильянкой Майрой Буэно Силвой за вакантный пояс в женском легчайшем весе. Поединок пройдет на «Скоушабэнк-Арене» в Торонто (Канада). Ориентировочное время начала боя — 07.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет текстовая онлайн-трансляция турнира UFC 297. В прямом эфире бесплатно видеотрансляцию поединка можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также бой будет доступен на платной платформе UFC Fight Pass.

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