Перейра и Прохазка показали одинаковый вес перед турниром UFC 303

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра и чешский боец Иржи Прохазка уложились в лимит весовой категории перед титульным поединком в Лас-Вегасе (США).

Вес обоих спортсменов составил 92,76 кг.

Турнир UFC 303 состоится в ночь с 29 на 30 июня. Ранее Перейра и Прохазка уже встречались в октагоне — это произошло в июле 2023 года. Тогда победу одержал Перейра раздельным решением судей.

В ходе карьеры Перейра одержал десять побед и потерпел два поражения. На счету Прохазки 35 боев, в которых он 30 раз победил, четырежды проиграл. Еще один поединок с его участием закончился ничейным исходом.