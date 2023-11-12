Перейра нокаутировал Прохазку и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Бразилец Алекс Перейра нокаутировал чеха Иржи Прохазку в бою за титул чемпиона в полутяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.

Бой завершился во втором раунде. Перейра поймал Прохазку левым хуком и добил чеха, после этого судья остановил поединок.

Для Перейры этот бой стал вторым в полутяжелом весе. Ранее он становился чемпионом UFC в среднем весе, но поднялся на категорию выше после поражения нигерийцу Исраэлю Адесанье в реванше. Для Перейры победа стала 6-й в UFC при 1 поражении.

Прохазка впервые проиграл в 4 поединках в UFC. Победная серия чеха прервалась на 14-м бое.