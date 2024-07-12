Перейра: «Я тренируюсь не ради боя с Анкалаевым»

Чемпион UFC Алекс Перейра, отвечая на вопрос о своем следующем оппоненте, отметил, что будет готов к любому сопернику.

«Кто будет моим следующим оппонентом? Мне все равно. Многие говорят, что я должен подраться с Анкалаевым. Люди настаивают на этом. Но я тренируюсь не ради боя с Анкалаевым, я готовлюсь к любому оппоненту. Встреча с Анкалаевым — хороший вариант. Я буду предельно качественно готов к поединку с ним или с любым другим соперником», — сказал Перейра в видео на своем YouTube-канале.

Ранее второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев заявил, что он сможет отправить в нокаут Перейру.

29 июня Перейра нокаутировал Иржи Прохазку во втором раунде на UFC 303. Поединок состоялся на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (США). Всего на счету 37-летнего бразильского бойца 11 побед и 2 поражения в ММА.