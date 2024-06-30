Перейра нокаутировал Прохазку и защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Бразильский боец Алекс Перейра победил чеха Иржи Прохазку в главном бою турнира UFC 303. Поединок прошел в Лас-Вегасе (США) на «Ти-Мобайл Арене».

Перейра нокаутировал Прохазку в начале второго раунда. Бразилец защитил пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Спортсмены вышли на бой на двухнедельном уведомлении. Изначально планировалось, что на UFC 303 состоится возвращение Конора Макгрегора в поединке против Майкла Чендлера. Но ирландец получил травму пальца.

У 36-летнего Перейры теперь 11 побед в ММА при 2 поражениях. На счету 31-летнего Прохазки в смешанных единоборствах — 30 побед, 5 поражения и одна ничья.