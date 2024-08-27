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Сегодня, 06:29

Перейра подерется с Эрнандесом 19 октября на UFC Fight Night 245

Давид Хачатрян
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13-й номер рейтинга UFC в среднем весе Мишел Перейра (31-11) проведет следующий бой против 14-го номера рейтинга в среднем весе Энтони Эрнандеса (12-2) 19 октября на UFC Fight Night 245 в UFC Apex в Парадайсе, США. Бой состоится в рамках главного события вечера.

Перейра идет на серии из восьми побед. В прошлом бою он победил Игоря Потерю (20-6) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 4 мая на UFC 301 на «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Эрнандес идет на серии из пяти побед. В прошлом бою он победил Романа Копылова (13-3) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 2 февраля на UFC 298 в Honda Center в Анахайме, США.

UFC
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