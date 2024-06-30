Перейра получил бонус после победы нокаутом над Прохазку на турнире UFC

Обнародованы имена бойцов, получивших бонусы по итогам поединков на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе.

Дополнительные 50 тысяч долларов за лучшие выступления на «Ти-Мобайл Арене» заработали Алекс Перейра, Пэйтон Тэлботт, Мэйси Чиассон и Джо Пайфер.

Лучшим поединком турнира признан бой между Андрэ Фили и Кабом Суонсоном, который завершился победой Фили раздельным решением судей.

В главном бою вечера Перейра нокаутировал чеха Иржи Прохазку и защитил пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. У 36-летнего бразильца теперь 11 побед в ММА при 2 поражениях. На счету 31-летнего Прохазки в смешанных единоборствах — 30 побед, 5 поражения и одна ничья.