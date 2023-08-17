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Сегодня, 07:29

Алекс Перейра: «Ян Блахович был для меня опаснее, чем Прохазка»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (8-2) считает, что у него больше шансов на победу в бою с экс-чемпионом в полутяжелом весе Иржи Прохазкой (29-3), чем с экс-чемпионом Яном Блаховичем (29-10).

«Я всегда анализирую некоторые моменты, когда помогаю кому-то — в данном случае Гловеру [Тейшейре], — сказал Перейра в интервью Лаэрте Виане. — Так что я уже изучил его. Но сейчас все по-другому, стратегия другая. Но я кое-что увидел в нем, и скажу вам, что это будет тяжелый бой.

Я думаю — и некоторые с этим не согласятся, — что с Яном [Блаховичем] драться сложнее, потому что у него была ставка на грэпплинг, и это немного усложняло мне задачу, делало мои удары менее эффективными. С Иржи все будет по-другому. Я полагаю, что он будет драться на ногах.

Я не думаю, что он из тех, кто будет бороться. Все говорят, что каждый, кто со мной дерется, хочет меня повалить. Может быть, он это и сделает, но я пока в это не верю. Он — тот, кто будет больше раскрываться, и это будет опасный бой. Но я считаю, что ситуация для меня лучше, чем в бою с Яном».

Перейра победил Блаховича раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28)?. Бой стал со-главным событием вечера на турнире UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Алекс Перейра
Иржи Прохазка
Ян Блахович
UFC
ММА
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