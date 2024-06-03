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Сегодня, 11:30

Алекс Перейра: «Обсуждается бой с Прохазкой в августе»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (10-2) заявил, что UFC разрабатывает его реванш с экс-чемпионом в полутяжелом весе Иржи Прохазкой (30-4) на август.

«Имя, которое сейчас на столе, — Иржи Прохазка. Мы все еще ведем переговоры, я бы хотел провести бой в августе, но пока ничего конкретного», — сказал Перейра Sportsnet.

Перейра выиграл пояс в полутяжелом весе в ноябре 2023-го, одолев Прохазку техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 в Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Алекс Перейра
Иржи Прохазка
UFC
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